De Wever (met security) vier avonden te gast in Gert Late Night

Bart De Wever (N-VA) is vanaf maandag vier avonden te gast in Gert Late Night, de talkshow van Gert Verhulst op zijn plezierboot aan het MAS in Antwerpen. De burgemeester van de Scheldestad zou ook op de Evanna blijven slapen, al is niet duidelijk of hij voor de volle drie nachten gaat. Tijdens zijn verblijf is er ook security aan boord.