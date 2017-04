Antwerpen - De andere partijen in Antwerpen hebben de aftrap van de nieuwe politieke beweging van CD&V-lijsttrekker Kris Peeters met interesse en de nodige argwaan gevolgd. De meningen van de partijvoorzitters zijn verdeeld.

Een campagne noemt Kris Peeters het niet, maar in afwachting van de start van de échte campagne van volgend jaar begint hij met de “politieke beweging Thuis in ’t Stad, om in dialoog te gaan met de Antwerpenaar”. ...