Kat overleeft wilde rit in wielkast van auto, maar wel zware kosten aan de wagen

Dat een kat negen levens heeft, bleek nog maar eens in Westrozebeke.

Toen Jeffrey Cools (31) vorige donderdag met zijn wagen vertrok, had hij niet gezien dat zijn kat Loes in de wielkast lag te slapen. “Loes belandde tussen de aandrijfriem en draaide een toertje mee”, zegt zijn vrouw Lies. Pas een kilometer verderop zag Jeffrey dat er iets niet klopte: zijn wagen stond plots in panne.

Wat er juist was gebeurd, werd pas duidelijk toen de garagist het wiel eraf haalde. “Tussen de riem zat een grote pluk kattenhaar”, zegt Lies. De kat was ondertussen thuisgekomen met een kale streep in haar vacht. Ze had het avontuur overleefd, maar voor haar baasjes was de schade niet min. “De distributieriem was gebarsten en de motor van onze Volkswagen Tiguan is kapot”, zegt Lies.

Het koppel had de auto pas vorig jaar gekocht en zal zelf moeten opdraaien voor de kosten. Loes, die twee dagen pijnstillende siroop kreeg, is ondertussen weer de oude.