Vrouwenrechten en profileringsdrang

België heeft samen met vier andere Europese landen Saudi-Arabië voor vier jaar een zitje gegeven in de VN-commissie voor Vrouwenrechten. Het federaal parlement staat op stelten. Het is dan ook te gek voor woorden. Een land waar vrouwen nooit alleen op straat mogen, niet mogen autorijden en nog maar pas stemrecht hebben, laat je toch niet mee beslissen over vrouwenrechten in de wereld.

Het was gemakkelijk scoren voor de oppositie. De premier kon niet anders dan zijn spijt betuigen over de stemming, waaraan overigens geen ministers hebben deelgenomen, maar diplomaten. Die kregen maar twee uur tijd om te beslissen. Dat is niet veel, maar een beetje diplomaat heeft toch ook niet veel tijd nodig om tot de constatatie te komen dat het met de vrouwenrechten in Saudi-Arabië niet zo best gesteld is?

Kortom, een Belgische blunder van formaat. Al blijven er veel vragen onbeantwoord. Als onze politici die commissie voor Vrouwenrechten zo belangrijk vinden, waarom laten ze de beslissingen daarover dan aan diplomaten? En wat is precies de rol van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders? Die beweert van niets op de hoogte te zijn. Is dat ook zo? Of zegt deze stemming meer over de relatie tussen België en Saudi-Arabië dan over de bekommernis voor vrouwenrechten? Politici van alle partijen schreeuwen dan wel moord en brand over de Saudische geldstromen naar onze moskeeën, maar intussen levert Wallonië nog altijd wapens aan het land en dat wil minister-president Magnette blijven doen. Hebben die belangen meegespeeld? Daar moet nog een hartig woordje over worden gepraat.

Maar de belangrijkste bekommernis moeten de vrouwenrechten zijn. Worden die beter met Saudi-Arabië in deze commissie? En met de andere nieuwkomers zoals Ghana, Kenia, Congo, Turkmenistan en Haïti? Ook niet meteen paradijzen voor vrouwenrechten. Kan die commissie beter haar werk doen als er alleen maar Westerse landen in zetelen en alle andere worden uitgesloten? Het kan zijn dat Saudi-Arabië deze positie zal gebruiken om zijn politiek te versterken. Het kan ook zijn dat deze positie het voor de regering moeilijker maakt om de vrouwenrechten met de voeten te treden.

Hoe dan ook, door het Belgische geklungel zit Saudi-Arabië nu in die commissie. Als ons parlement echt zo bezorgd is over vrouwenrechten als het gisteren liet blijken, moet het vanaf nu de zaak op de voet volgen, op alle mogelijke manieren de vrouwenrechten onder de aandacht brengen en over de hele lijn een duidelijke houding aannemen ten opzichte van Saudi-Arabië. De kans is klein dat dit zal gebeuren. Het zou immers kunnen dat deze discussie voor de politieke partijen gewoon een kans is geweest om zich te profileren en dat we in de nabije toekomst niet meer zo veel over vrouwenrechten zullen vernemen.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen