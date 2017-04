Antwerpse leerlingen die aangepakt werd door Portugese politie: “We werden geviseerd wegens onze baardjes”

Directeur Dennis Verdonck van het Stedelijk Lyceum Lakbors op de persconferentie op het stadhuis naast schepen Claude Marinower die ook zijn ongenoegen uitsprak over het optreden van de politie. Foto: Walter Saenen - WAS

Een groep van zo’n twintig vijfdejaarsstudenten van het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne is dinsdag hardhandig aangepakt door de politie in de Portugese hoofdstad Lissabon. De leerlingen menen dat er racisme in het spel was.

Volgens zowel de leerlingen als de begeleidende leerkrachten werden ze geslagen, geschopt en tegen een muur gezet zonder enige aanleiding. Onder de jongeren, van wie een groot deel van allochtone afkomst is, leeft het idee dat ze geviseerd werden omdat ze een beginnend baardje hebben. “Het leek alsof ze op die baardjes begonnen te flippen. Alsof ze dachten dat we allemaal geradicaliseerd waren.”

De groep was zaterdag vertrokken voor een cultuurreis naar de Portugese hoofdstad. Toen de leerlingen dinsdagochtend op een terrasje zaten bij hun hostel, werden ze naar eigen zeggen omsingeld door agenten. “We moesten tegen de muur gaan staan en mochten alleen voor ons kijken”, zeggen de scholieren. Eén van de scholieren werd zo hard aangepakt dat zijn arm brak. Hij werd achteraf meegenomen naar het commissariaat en moest daar anderhalf uur blijven.

Tweede incident

Maar het incident bij het Goodmorning Hostel, nabij het centrum van de stad, was niet het enige. Later op de dag werden de jongeren nogmaals geviseerd. Een taxi met een viertal jongeren in werd door verschillende politiewagens klemgereden. “Mijn vriend zat in die taxi”, zegt een kennis. “De politie heeft hem eruit gesleurd. Daarna hebben ze hem hardhandig op de grond gewerkt. Een politieman gaf hem een kniestoot op de kuit. Hij stuurde me per sms dat hij nog altijd last heeft bij het wandelen.”

Zenuwen strak gespannen

Alle slachtoffers zijn het erover eens dat de hardhandige tussenkomst van de politie zonder aanleiding gebeurde. Ook de begeleidende leerkrachten en directeur Dennis Verdonck van het Stedelijk Lyceum Lakbors bevestigen dat. Op de dag van de incidenten met de scholieren vond er een grote antiterreuractie plaats in Barcelona in Spanje, een buurland van Portugal. Mogelijk stonden de zenuwen van de agenten daardoor extra gespannen.

Portugese politie onderzoekt de zaak

De politie in Lissabon erkent dat er een incident met Antwerpse scholieren is geweest. “En we onderzoeken de zaak”, zegt politiewoordvoerder Hugo Abreu. “Op dit moment ondervragen we getuigen en de betrokken agenten. We proberen precies te weten te komen wat de agenten de studenten hebben aangedaan en omgekeerd. Meer details kunnen we niet kwijt, net omdat de zaak in onderzoek is.”