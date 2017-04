Autobussen viseren spiegels in Laarstraat

Boek onthult gelijkaardige kruisweg in Reet, Antwerpen en Engeland

Regio Edward Broeckx en priester Eugeen Costermans hadden onlangs via hun boek Pelgrim in de tijd bekendgemaakt dat de kruisweg in de Reetse kerk een identieke kopie heeft in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen... Lees verder