Warren Barguil houdt breuk in het bekken over aan val in Romandië

De 25-jarige Fransman Warren Barguil heeft donderdag aan zijn val in de tweede etappe een breuk in het bekken opgelopen. Dat deelde zijn team Sunweb donderdagavond mee.

Voor Barguil eindigde de door sneeuw en zware regenval geteisterde rit in het ziekenhuis. Daar werd een breuk in de linkerbekkenkam vastgesteld. “De breuk is slechts licht verplaatst. Voor zover we nu kunnen oordelen zal er geen operatie nodig zijn, maar daar zullen we pas over enkele dagen zekerheid over hebben”, verklaarde Anko Boelens, fysiotherapeut van Sunweb.

“Zodra Warren de pijn kan verdragen, kan hij weer stappen. Dat is gewoonlijk na een week. Na een week of drie zou hij op de rollen moeten kunnen. Daarna is het afwachten wanneer hij weer in competitie kan komen.” Barguil is de kopman van Sunweb voor de Tour de France. Die start op 1 juli. .