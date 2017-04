DUEL. Ben je met de helikopter sneller van Lier naar Antwerpen, of toch met de moto?

Tien journalisten, tien vervoermiddelen, twee steden, één doel: zo snel mogelijk de aankomstboog bereiken. Vandaag in het slotduel neemt Jan Mulleman, nieuwsmanager, het op tegen Guy van Nieuwenhuysen, reporter in Turnhout en omstreken. Jan Mulleman zoeft met de moto van Lier over Kontich naar de E19. Guy Van Nieuwenhuysen laat zich met de wagen brengen naar de helikopter die hem rechtstreeks naar Antwerpen voert. Wie zal er eerst aankomen op de Grote Markt in Antwerpen?