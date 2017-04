Fellaini pakt rood na kopstoot, City vergeet te scoren in ontgoochelende derby

Manchester City en Manchester United hebben in een teleurstellende derby 0-0 gelijkgespeeld. The Citizens waren duidelijk baas en domineerden, maar konden dat overwicht niet omzetten in goals. Marouane Fellaini pakte rood in de slotfase na een kopstoot aan Aguero.

Er stonden drie Belgen aan de aftrap van de Manchester Derby. Bij de thuisploeg was aanvoerder Vincent Kompant van de partij, samen met titularis De Bruyne. Na een afwachtend begin was het de thuisploeg die de match in handen nam en United achteruit drukte.

Aguero was er als eerste dichtbij op een uitstekende voorzet van De Bruyne, maar de spits raakte de paal. De Argentijn zette De Gea nadien vanop afstand nog eens aan het werk, maar de Spaanse doelman gaf geen krimp. Ook op pogingen van Kolarov en De Bruyne stond De Gea paraat. Achteraan stond Kompany sterk te verdedigen, ondervonden Rashford en co.

Aguero treft de paal. Foto: Photo News

United moest het spel ondergaan, City had in de eerste helft maar liefst 63% balbezit. Maar toch hadden de bezoekers zomaar kunnen scoren voor de pauze. Halfweg de eerste helft tikte Bravo de bal zomaar in de voeten van Mkhitaryan, maar de goalie zette zijn fout zelf recht. Op slag van rust kreeg Herrera plots een open kopkans, maar de middenvelder mikte naast. Zo gingen we met een scoreloos gelijkspel de rust in, daar mocht United heel blij mee zijn.

Herrera liet een zeldzame kans voor United liggen. Foto: REUTERS

Na de pauze veranderde er weinig. De eerste mogelijkheid was meteen voor de thuisploeg, maar Sane kraakte zijn schot. Ook De Bruyne en Aguero probeerden het van buiten de zestien, maar ze trapten respectievelijk in het zijnet en over. Otamendi had dan weer de pech dat zijn kopbal via Bailly over het doel ging.

De thuisploeg bleef domineren en de bal opeisen, maar tot echt uitgespeelde kansen leidde dat niet. De Gea moest vooral opletten voor schoten vanop afstand, maar die konden hem niet verrassen. City had moeite om de dubbel gordel van de bezoekers te ontregelen. Fellaini deed in het slot wel zijn best om te helpen. Onze landgenoot pakte geel door Aguero neer te leggen op de tegenaanval. De Argentijn ging verhaal halen bij de middenvelder, maar die pakte plots uit met een kopstoot. Een rechtstreekse rode kaart - amper 19 seconden na zijn geel karton - was het terechte gevolg, de Rode Duivel was razend en moest bedaard worden.

Fellaini ging zijn boekje te buiten. Foto: REUTERS

Invaller Jesus moest dan de klus komen klaren bij City en leek daar meteen in te slagen. Hij kopte een voorzet van Aguero binnen, maar werd terecht afgevlagd voor buitenspel. De jonge spits trof nadien ook nog het zijnet. Zo bleef het 0-0, het resultaat waar Mourinho duidelijk voor naar het Etihad Stadium was afgezakt. City en United blijven zo respectievelijk vierde en vijfde in de stand, met één punt verschil.

Jesus scoorde, maar stond buitenspel. Foto: Photo News

Fellaini kon zijn ogen niet geloven na zijn rode kaart. Foto: REUTERS