Stad investeert 2,3 miljoen in renovatie Wezenberg

Antwerpen 2018 - Zwembad Wezenberg is toe aan een grondige renovatie, en die zal in de lente van 2018 van start gaan. In september gaat de Wezenberg dan weer open, net op tijd voor de 45ste verjaardag.

Met bijna 2,3 miljoen euro van de stad en bijna 270.000 euro van Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters (N-VA) zal het olympisch zwembad Wezenberg volgend jaar een grote opknapbeurt krijgen. Het zwembad dateert van 1973, dus dat is ondertussen hard nodig. De kuip van Wezenberg 1 wordt hersteld, zowel het tegelwerk als het beton. De waterbehandelingsinstallatie en de luchtgroepen worden vernieuwd. De kleedkamers worden gemoderniseerd en uitgerust met hedendaags comfort, en dan krijgt de inkomzone nog een facelift.

De timing is perfect, want het trainingsbad is ondertussen helemaal onafhankelijk met eigen kleedkamers. Professionele zwemmers kunnen daar dus blijven trainen.

Voor het grote publiek zal het zwembad in de lente en zomer van volgend jaar wel sluiten, voor een periode van ongeveer zes maanden. Voor clubs en scholen wordt er een alternatief gezocht in de buurt. Andere zwemmers kunnen terecht in buitenzwembad De Molen, dat ook een 50-meterbad heeft.

Eind januari moesten er nog zestig zwemmers geëvacueerd worden uit het zwembad Wezenberg omdat het zwembad plots leegliep. Dat kwam door een technisch defect aan de pompinstallatie.