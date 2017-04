Titelverdedigster Angelique Kerber voortijdig uitgeschakeld in Stuttgart

Angelique Kerber (WTA-2) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi van het Duitse Stuttgart (710.900 dollar). De Duitse titelverdedigster, in de eerste ronde vrij, moest in twee sets het onderspit delven voor de Française Kristina Mladenovic (WTA-19).

De 29-jarige Kerber, topreekshoofd op het gravel in Stuttgart, verloor nog nooit eerder van de 23-jarige Mladenovic, maar beet in hun vierde duel nu toch in het zand met 6-2 en 7-5 na 1 uur en 36 minuten. Kerber was de tweevoudige titelverdedigster in Stuttgart, ze won het toernooi zowel in 2015 als in 2016.

In de kwartfinales neemt Mladenovic het op tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA-25). De 28-jarige Suarez Navarro won eerder op de dag van de Russische Elena Vesnina (WTA-14) met 6-2 en 6-4.