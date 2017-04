Zes tips voor een prettige zondag in de Kempen

Wat doe je op je gewoonlijke luilekkere zondag als je nog een extra luie dag hebt, zoals dit weekend? We noemen maar wat: een expo bezoeken, een wandeling maken, de stand der actualiteit opmeten…. Keuze genoeg.

1. Oorverdovende stilte

Wat: De tentoonstelling Oorverdovende stilte toont een selectie hedendaagse kunstwerken uit de verzameling van Hugo Voeten waarin contrasten en ambiguïteiten een prominente rol spelen. Deze selectie werpt een doormiddel van tekeningen, schilderijen en sculpturen een bijzondere blik op de diversiteit van de collectie Hugo Voeten. Niet te missen!

Praktisch: van 29 april tot en met 4 juni, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 17u in de Halle, Markt 1 in Geel.

Prijs: 1 euro

2. Oldtimermeeting

Wat: Voor de derde keer blazen allerlei oldtmers van ouder dan 25 jaar, gaande van auto’s over moto’s en vrachtwagens tot tractors, in Herentals voor een meeting. Er is speciale aandacht voor Mmustangs en exclusieve wagens zoals Ferrari, Spyker of Maserati.

Praktisch: zondag 30 april vanaf 10u op de polyvalente terreinen op Herenthoutseweg 118 in Herentals.

Prijs: gratis

3. Zonne-dag

Wat: Dansgroep Zonne bestaat 60 jaar en presenteert een dag vol muziek en dans, met gratis optredens, dansinitiaties en samendans op de Groenzone. Eindigen doen het feest ’s avonds met de dansshow 'Bombay Express' van dansgroep Bollylicious.

Praktisch: zondag 30 april vanaf 13.30u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: gratis, alleen de voorstelling van Bollylicious (om 20.15u) is betalend: 12 euro

4. Walk 4 Charity

Wat: Cunina organiseert voor de derde keer haar wandelevenement Walk 4 Charity in de groene regio van de Zuiderkempen. Deelnemers kunnen zich wagen aan tochten over 5, 15 of 44 kilometer.

Praktisch: starten kan afhankelijk van de afstand tussen 6u en 17u aan domein De Vesten op de Kanaalweg 6 in Laakdal.

Prijs: 5 euro voor de 5 km, 8 euro voor de 15 km en 12,50 euro voor de 44 km.

5. Focus Danst

Wat: dansstudio Focus uit Arendonk oefent al weken met de verschillende dansgroepen op de jaarlijkse voorstelling van de verschillende stijlen. Voor hun show strijken ze bij de buren in Oud-Turnhout neer.

Praktisch: zondag 30 april om 15u en om 19u in ontmoetingscentrum De Djoelen, Steenweg op Mol 3 in Oud-Turnhout

Prijs: 10 euro

6. Netewandeling

Wat: De typische oranje pijlen van de KWB wijzen je doorheen de mooie landerijen en steegjes van Meerhout. Er zijn verschillende wandelafstanden voorzien: er is keuze uit 5, 8, 13 en 19 kilometer. Aan het einde staan lekkere pannenkoeken klaar.

Praktisch: vrij vertrek op zondag 30 april van 8u tot 15u aan zaal De Kapel, Sint-Jozeflaan 10 in Meerhout