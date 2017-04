Supporters van drie grote Antwerpse clubs wonen titelmatch van Berchem bij

Berchem -

Het lijkt er meer en meer op dat 2017 en historisch Antwerps voetbaljaar gaat worden. Met zowel Antwerp, Beerschot Wilrijk die zeker promoveren en Berchem dat zondag zijn titelmatch speelt. Voor die wedstrijd trekken enkele supporters van de drie clubs samen naar het Rooi, de thuisbasis van Berchem. Vier jaar geleden bliezen zij de 'Entente Anversoise' nieuw leven in, verbonden door de liefde voor het voetbal. Maar wel met in drie verschillende kleuren. "Wij zijn misschien niet allemaal waar we moeten staan, maar het is wel een stap in de goede richting", zegt Berchem-fan Jan Bartosik. "We hebben elkaar gevonden in elkaars miserie", zo blikken ze terug op de ontstaansgeschiedenis van de Entente.