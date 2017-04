Maria Sharapova wint ook tweede wedstrijd na terugkeer

Maria Sharapova heeft donderdag de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/710.900 dollar) bereikt. De 30-jarige Russin haalde het in de tweede ronde van haar landgenote Ekaterina Makarova (WTA-43) in twee sets.

Woensdag keerde Sharapova nog succesvol terug uit een dopingschorsing van 15 maanden met een overwinning tegen de Italiaanse Roberta Vinci (WTA-36). Een dag later ging de Russische op hetzelfde elan door tegen haar landgenote Ekaterina Makarova. Makarova zorgde in de vorige ronde nog voor een stunt door het Poolse zevende reekshoofd Agnieszka Radwanska (WTA-8) uit te schakelen. Tegen Sharapova had Makarova het echter heel wat moeilijker en verloor ze in twee sets met 7-5 en 6-1 na 1 uur en 20 minuten spelen.

In de kwartfinales moet Sharapova het nu opnemen tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA-73). De 21-jarige Kontaveit schakelde woensdag verrassend het Spaanse vijfde reekshoofd Garbine Muguruza (WTA-6) uit in drie sets met 6-2, 6-7 (1/7) en 6-1.