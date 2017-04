“KU Leuven op Turkse zwarte lijst berust op misverstand”

Dat de KU Leuven op een zwarte lijst zou staan in Turkije berust wellicht op een misverstand. Dat blijkt uit het antwoord van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Paul Cordy (N-VA) in het Vlaams parlement.

Eerder deze maand schreven enkele kranten dat de diploma’s van de KU Leuven waardeloos zijn in Turkije. Een Turkse studente die haar diploma aan de KU Leuven had behaald, kreeg begin dit jaar te horen dat haar diploma niet erkend zal worden omdat de KU Leuven steun verleent aan de Gülen-beweging, die door president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk wordt gesteld voor de couppoging. Op hetzelfde moment dat de studente de weigering ontving, verscheen in Turkse media het bericht dat de regering een zwarte lijst heeft opgesteld met “terreuruniefs”, waarop ook de KU Leuven staat.

“De weigering van het diploma is uiteraard volstrekt onaanvaardbaar,” zei Hilde Crevits donderdag, “aangezien Turkije de Conventie van Lissabon (die de erkenning van diploma’s verzekert in de Europese regio) heeft ondertekend. De ambassadeur heeft echter verzekerd dat de situatie zou hebben berust op een misverstand en dat er geen problemen zijn met de erkenning van de KU Leuven. Er zijn sinds januari ook geen nieuwe meldingen geweest.”

Turkije breekt dus niet formeel met de Conventie van Lissabon, stelde de minister vast. “Maar als ik opnieuw signalen zou krijgen, zal ik niet nalaten dit aan te kaarten via de diplomatieke kanalen.”