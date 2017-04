Koppel krijgt 40 maanden voor 19 inbraken en zes pogingen

Herselt / Geel - De strafrechter in Turnhout heeft Rocky P. (21) uit Seraing veroordeeld tot 40 maanden effectieve celstraf. Zijn vriendin Manuela N. (19) kreeg 40 maanden, waarvan tien voorwaardelijk. Het duo is schuldig aan 19 inbraken en zes pogingen.

Nadat er op 8 september gouden sieraden uit een huis in Herselt waren gestolen, kon een buur de nummerplaat noteren. Twee maanden later dook de wagen, een Mitsubishi, op in Turnhout. In het portier lagen twee schroevendraaiers en een Engelse sleutel.

Tijdens huiszoekingen bij het Servische koppel werden grote hoeveelheden juwelen in beslag genomen. Het duo sloeg toe in onder meer Geel, Heist-op-den-Berg, Leuven, Diepenbeek, Kortenberg, Waterloo, Grimbergen, Lubbeek, Tielt-Winge, Herent, Rotselaar en Begijnendijk.