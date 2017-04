Vrijwilligers van Brussels bedrijf schilderen hokken van pensionhonden

Mechelen - De Mechelse Dierenbescherming kreeg donderdag de hulp van acht vrijwilligers van een Brussels bedrijf die de hondenhokken kwamen schilderen. “We geven de hokken een kleurtje en dat is aangenaam voor iedereen”, klinkt het.

“Ik kan alleen maar toejuichen wat deze jonge werknemers van een Brussels multinationalbedrijf bij ons hier vandaag gedaan hebben. We zijn volop bezig om onze hele infrastructuur op te frissen. Omdat we dat gefaseerd willen doen, pakken we het zoveel mogelijk met vrijwilligers aan. En toen wij van hen een mailtje kregen of ze bij ons een dag mochten komen helpen, zijn we daar maar al te graag op ingegaan”, zegt Sabine Slaets, beheerder van Dierenbescherming Mechelen.

“Vandaag nemen we onze hondenhokken onder handen. We beginnen met de pensionhokken, zodat die helemaal klaar zijn tegen dat straks de vakantie uittocht weer op gang komt en we de dieren optimaal kunnen opvangen. Er is plaats voor een twintigtal pensionhonden. We willen af van de blote beton en daarom geven we het een mooi kleurtje. Dat is niet alleen voor de dieren een prettig gevoel, ook voor de bezoekers en wandelaars die hier langs komen”, vertelt de beheerder.