Küng wint miserabele tweede etappe in Romandië, Armée pakt bergtrui

Stefan Küng heeft de tweede etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Zwitser won in zijn thuisland na een zeer koude dag waarin de renners regen en zelfs sneeuw moesten overwinnen. Fabio Felline blijft leider in het algemeen klassement, onze landgenoot Sander Armée neemt de bergtrui over van Adam Yates.

Door het slechte weer werd de tweede etappe in Romandië twintig kilometer ingekort. Het startschot werd daardoor niet gelost in aankomstplaats Champéry, maar wel in het iets verderop gelegen Aigle. Meteen na de start was het al koersen geblazen in de barre weersomstandigheden: onze landgenoot Sander Armée, gisteren ook al mee in de vroege vlucht, trok meteen in de aanval. Nog een andere landgenoot, Frederik Veuchelen (Wanty-Groupe Gobert), trok ook mee in de aanval. Stefan Küng BMC) en Andriy Grivko, die vanaf maandag geschorst is voor zijn slag aan Marcel Kittel in de Ronde van Dubai, vervolledigden het leidende kwartet.

Bergpunten voor Armée, opgave Barguil

De Let Toms Skuijns (Cannondale-Drapac) en de Chinees Meiyin Wang (Bahrein-Merida) trokken in de tegenaanval. Het tweetal kon een poos wegblijven uit het peloton, maar de vier leiders kwamen ze niet op hun weg tegen. Wang moest uiteindelijk lossen, waardoor Skuijins alleen op jacht ging naar de leiders. Intussen scoorde Armée de volle pot op de eerste klim van de dag, Attalens, waardoor hij de bergtrui overnam van Adam Yates. De renners baanden zich intussen een weg door de sneeuwval, Skuijins werd opnieuw ingelopen door het peloton. De leiders liepen bijna zes minuten weg van het peloton.

Sneeuw op sommige plaatsen, kurkdroog ergens anders: ook dat is fietsen in Zwitserland. Sander Armée voert de kopgroep aan. Foto: EPA

Na een korte afdaling konden de renners even genieten van droge wegen, maar bij de beklimming van de Chatelard, het tweede obstakel van de dag, moesten de renners zich opnieuw een weg banen door de sneeuw en regen. Sander Armée pakte daar opnieuw het maximum van de punten en verstevigde zo zijn leiding in het bergklassement nog wat meer. andere Warren Barguil werd slachtoffer van de glibberige wegen in Zwitserland: de Franse klassemantsman schoof onderuit en zou later opgeven.

Belgen gelost

Naarmate de finish in Bulle dichterbij kwam, zag het er voor de vroege vluchters steeds beter uit. Armée moest op iets minder dan twintig kilometer van het einde eraf, op vier kilometer van de streep moest ook Veuchelen lossen. Grivko en Küng mochten dus onder elkaar uitvechten wie zou winnen op de oplopende finish in Bulle. Uiteindelijk was het Küng die Grivko in een sprint der stervende zwanen vloerde. Het peloton kwam uiteindelijk op bijna twintig seconden achterstand over de streep, waardoor Fabio Felline de leiderstrui behoudt. Sander Armée komt door zijn maximumscore van vandaag wel op kop in het bergklassement.

De derde etappe is een rit van 187 kilometer rond de stad Payerne. In totaal moeten vier bergjes van derde categorie overwonnen worden.

Uitslag tweede etappe:

1. Stefan Kung (Sui/BMC) in 3u33’15”

2. Andriy Grivko (Ukr/AST) z.t.

3. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) +20”

4. Alexander Edmondson (Aus/ORS) +20”

5. Ben Swift (G-B/UAD) +20”

6. Fabio Felline (Ita/TFS) +20”

7. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) +20”

8. Jarlinson Pantano (Col/TFS) +20”

9. Diego Ulissi (Ita/UAD) +20”

10. Maximiliano Richeze (Arg/QST) +20”

Tussenstand na etappe 2:

1. Fabio Felline (Ita/TFS) in 4u39’07”

2. Maximilian Schachmann (Dui/QST) +8”

3. Jesus Herrada (Spa/MOV) +8”

4. Primoz Roglic (Sln/TLJ) +9”

5. Ion Izagirre (Spa/TBM) +12”

6. Bob Jungels (Lux/QST) +12”

7. José Goncalves (Por/KAT) +13”

8. Rubén Fernandez (Spa/MOV) +13”

9. Michael Albasini (Zwi/ORS) +14”

10. Jonathan Castroviejo (Spa/MOV) +14”