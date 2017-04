Biljartdames imponeren Ludo Dielis en Raymond Ceulemans op WK Driebanden

Zoersel - Zoersel wordt vijf dagen lang het centrum van de biljartsport op wereldvlak. Eerst ontmoeten de beste mannelijke en vrouwelijke biljarters elkaar op 10 en 11 mei tijdens een benefiettornooi. Daarna vindt van 12 tot en met 14 mei het wereldkampioenschap driebanden voor dames plaats. Plaats van afspraak is het administratief centrum in Sint-Antonius-Zoersel.

Het WK driebanden voor dames wordt voorafgegaan door een heel speciaal tornooi: de Charity Challenge. Een nooit eerder gezien evenement, want zes toppers uit de mannelijke biljartwereld vormen samen duo’s met de beste vrouwelijke spelers van de wereld.

Voor deze vijfdaagse nemen de biljarticonen Raymond Ceulemans (79) en Ludo Dielis (72) het peterschap op zich. “Dat vinden we heel tof", zegt Luc Sebreghts. Waarop beide gewezen wereldkampioenen repliceren: “We doen dat graag en vinden het een hele eer.”

De Charity Challenge is in die zin bijzonder dat er gemengde teams van telkens een man en een vrouw worden gevormd. Die duo's nemen het tegen elkaar op in een leuk en ontspannend tornooi, dat wordt geleid door Kurt Ceulemans en waarbij het publiek actief wordt betrokken.

“We koppelen toppers als Frédéric Caudron, Torbjörn Blomdahl, Eddy Merckx, Roland Forthomme, Jef Philipoom en Peter Ceulemans volgens loting aan één of meerdere van de zestien dames die deelnemen aan het WK”, vervolgt Daniëlle Le Bruyn.

De opbrengst van deze tweedaagse gaat naar de Moeder-Baby-Eenheid van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis in Sint-Antonius. Daar worden moeders met psychische problemen in de periode rond of na de bevalling geholpen.

In de regio rond Zoersel wordt het vijfdaagse biljartfestijn bekendgemaakt via een brochure die door Elite Reklaam wordt gesponsord ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van dit huis-aan-huisblad.

PRAKTISCH

- Charity Challenge ten voordele van de Moeder-Baby-Eenheid: woensdag 10 en donderdag 11 mei, telkens vanaf 19u. Toegang: 10 euro per avond.

- Wereldkampioenschap driebanden voor dames: vrijdag 12 en zaterdag 13 mei telkens vanaf 13u, zondag 14 mei vanaf 11u. Toegang: 7,5 euro per dag.

- Locatie: De Kapel, Handelslei 167 in Sint-Antonius-Zoersel.

- Tickets: 0476.84.84.06, www.biljartcentrumdeploeg.be; ook te verkrijgen in BC De Ploeg, Kapellei 276, Halle-Zoersel (alle dagen open vanaf 12u, donderdag sluitingsdag).