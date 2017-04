Antwerpen krijgt duurzaamste woontoren van Vlaanderen

Antwerpen - Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft het startschot gegeven voor de bouw van de duurzaamste woontoren van Vlaanderen, in combinatie met ruim 2.000 bomen en drie kilometer aan wandelpaden.

In de woontoren, die op het Antwerpse Zuid zal komen, worden vooruitstrevende technieken gebruikt om het energieverbruik maar liefst vier keer lager te laten liggen in vergelijking met de huidige bouwnorm. Bewoners zullen tot 534 euro per jaar kunnen besparen op verwarmingskosten. Dat kan doordat de woontoren wordt aangesloten op een warmtenet.

Het complex van 24 verdiepingen wordt omringd door een park van 2.053 bomen, en drie kilometer aan wandelpaden. Het is nog niet bekend wanneer de bouw voltooid zal zijn.