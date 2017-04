Voormalig Gabonees international Moïse Apanga (35) sterft op training

Moïse Brou Apanga, een voormalig international voor Gabon, is door een hartstilstand om het leven gekomen. Hij stuikte woensdag in mekaar op training.

Apanga speelde in 2012 nog de Afrika Cup, maar was ook in Europa actief. De verdediger speelde onder meer voor Timisoara, Perugia, Brescia en Brest. Woensdag begaf zijn hart het tijdens een training van zijn club Football Canon 105. “Het land verliest een gewaardeerde zoon, die altijd alles heeft gegeven voor de Gabonese vlag”, liet de nationale voetbalfederatie weten in een persbericht.

“We zijn bijzonder droevig, en verbijsterd”, gaf bondsvoorzitter Brice Mbika Ndjambou mee. “Nadat Apanga woensdagnamiddag op training ineen was gestuikt, werd hij nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd zijn overlijden vastgesteld.”