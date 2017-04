Club Brugge kreeg donderdag duidelijkheid over de blessures van middenvelder Lior Refaelov en verdediger Laurens De Bock. Refaelov viel woensdagavond uit tijdens de opwarming voor de wedstrijd tegen Oostende, hij sukkelt met een adductorenletsel. Refaelov is zeker tot maandag inactief. De Bock heeft een hersenschudding, hij is minstens twee weken inactief. Voor beide spelers komt de wedstrijd tegen Zulte Waregem zondag te vroeg.