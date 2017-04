Antwerpse leerlingen tijdens schoolreis hardhandig aangepakt door Portugese politie

Deurne - Een twintigtal leerlingen (16-18-jarigen) van het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne is tijdens een schoolreis in het Portugese Lissabon twee keer hardhandig aangepakt door de Portugese politie. De hardhandige aanpak van de Portugese politie, met onder andere kniestoten en slagen en verwondingen, kwam onverwacht en zonder aanleiding. Een van de leerlingen is lichtgewond geraakt. Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) riep, naar aanleiding van de feiten, donderdagnamiddag een persconferentie bijeen op het stadhuis.

Een leerling die een gebroken arm heeft opgelopen, is voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. De jongen van allochtone afkomst moest anderhalf uur in de cel verblijven. “Ik wil het woord racisme niet in de mond nemen”, klinkt het bij Marinower.

Later meer.