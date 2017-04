Premier Michel “betreurt” Belgische stem voor Saoedi-Arabië in Vrouwenraad VN

Eerste minister Charles Michel (MR) heeft tijdens het vragenuurtje in de Kamer gezegd dat hij het betreurt dat België voor de verkiezing van Saoedi-Arabië in de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft gestemd.

De premier geeft aan “lessen te willen trekken” uit de situatie. De verantwoordelijkheid voor het positieve stemadvies ligt niet aan de regering, maar wel aan de Belgische diplomaten die het dossier bij de Verenigde Naties behandeld hebben. “De Belgische diplomaat heeft in naam van ons land gestemd”, zei de premier. “Ik betreur deze stemming. Als het te herdoen was en de regering had kunnen tussenkomen, dan had ik ervoor gepleit geen positieve stem uit te brengen.”

Gisteren lekte Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) via Twitter dat alles erop wees dat ons land Saoedi-Arabië gesteund heeft om lid te worden van de Commissie.

Langs alle kanten van het politieke spectrum was er al bakken kritiek gekomen op de ‘ja’-stem van België. In ‘Villa Politica’ werden verschillende politici aan het woord gelaten. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten stelt dat de diplomatie “een fout heeft gemaakt”. Rita Bellens, volksvertegenwoordiger van N-VA, noemt de Belgische stem “een zeer spijtige zaak”. Wouter De Vriendt (Groen) riep vandaag op om te stoppen “Saoedi-Arabië met fluwelen handschoenen aan te pakken”.

