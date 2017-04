Mertens naar kwartfinales in Istanbul

Elise Mertens (WTA 65) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in Istanboel (gravel/250.000 dollar). De 21-jarige Mertens, zesde reekshoofd in Istanboel, haalde het in de tweede ronde in drie sets van de Italiaanse Sara Errani (WTA 110): 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3 na 2 uur en 46 minuten. Het was de eerste ontmoeting tussen beide speelsters op het WTA-circuit.

Voor een stek in de halve finales neemt Mertens het vrijdag op tegen de winnares van het duel tussen het Hongaarse tweede reekshoofd Timea Babos (WTA 30) en thuisspeelster Cagla Buyukakcay (WTA 181). De Turkse kegelde in de eerste ronde Maryna Zanevska (WTA 116) al uit het toernooi. Kirsten Flipkens (WTA 93) strandde in de tweede ronde tegen het Roemeense derde reekshoofd Irina-Camelia Begu (WTA 33). Flipper trad ook aan in het dubbelspel aan de zijde van de Canadese Eugenie Bouchard, maar na winst in de eerste ronde gaven ze forfait voor de kwartfinale van donderdag.

Daardoor is Mertens ook in het dubbelspel nog onze enige resterende landgenote. In de kwartfinales staat ze aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, tegenover de Turkse Ayla Aksu en de Oekraïense Dayana Yastremska. In de eerste ronde rekenden Mertens en Melichar met twee keer 6-2 af met de Slovaakse Michaela Honcova en de Tsjechische Lenka Kuncikova.