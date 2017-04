Stoffel Vandoorne (eindelijk) met goede voortekenen naar GP van Rusland: “Opsteker die we nodig hadden”

Zondag staat in het Russische Sotsji de vierde manche van het WK Formule 1 op het programma. Stoffel Vandoorne en zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso kenden door de falende McLaren-bolide een frustrerend seizoensbegin. Op de Sochi Autodrom hoopt Vandoorne in de eerste plaats gespaard te blijven van nieuwe pech.

“Ik heb al eerder in Sotsji gereden en er goeie resultaten gehaald. Het is de plaats waar ik in 2015 het GP2-kampioenschap won. Dus da’s zeker een positief punt dat ik meeneem naar dit weekend. Ik heb er enkele weken met weinig geluk opzitten, waardoor ik kostbare kilometers heb moeten missen. Maar ik hoop dat we die situatie kunnen omkeren”, legt de 25-jarige West-Vlaming uit op de website van McLaren.

Na een dertiende plaats in de openingsrace in Australië, moest Vandoorne opgeven in China. Daarna volgde een dieptepunt in Bahrein, waar hij zelfs niet kon vertrekken omdat zijn bolide hem andermaal in de steek liet. Niettemin blijft Vandoorne positief. Vorige week woensdag bleek de McLaren tijdens de laatste dag van de “in-season F1-tests” op het circuit van Bahrein immers wel min of meer betrouwbaar. Na afloop had hij het toen over “de beste dag van het seizoen”.

“Opsteker die we nodig hadden”

“Na enkele moeilijke weken was de laatste testdag in Bahrein erg bemoedigend, zowel voor mij als voor de hele poeg”, herhaalt Vandoorne. “Het was de opsteker die we nodig hadden en het leverde ons nuttige informatie op over de weg die we moeten inslaan. We trekken dus naar Sotsji met een beter gevoel dan we zondagnacht hadden na een teleurstellende race.”

De focus moet voor het McLarenteam liggen op “het maximaliseren van de rondetijden en het werken aan de betrouwbaarheid”, zegt Vandoorne. “Als we daarin slagen en de wagen ons niet in de steek laat, dan hebben we de beste kaarten in handen om, met de mogelijkheden die er zijn, te presteren in de Grote Prijs.”