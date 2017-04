Wikimedia-topvrouw houdt in Antwerpen pleidooi: “Iedereen filantroop”

Antwerpen - In het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen is donderdag de “Lente van de Filantropie” afgetrapt, een reeks van vier door de Koning Boudewijnstichting georganiseerde bijeenkomsten waar filantropische thema’s onder de aandacht worden gebracht en ideeën rond filantropie worden uitgewisseld.

Centrale gast op het openingsevenement van donderdag was Katherine Maher, CEO van de Wikimedia Foundation, de organisatie achter onder meer internetencyclopedie Wikipedia.

Volgens de meest recente Filantropie-barometer werden er in 2015 in ons land meer schenkingen gedaan en steeg het aantal non-profitorganisaties en bij de Koning Boudewijnstichting opgerichte fondsen. Ook Wikimedia-topvrouw Maher ziet redenen tot optimisme. “Het is makkelijk om te klagen over wat er zoal in de wereld gebeurt, maar eigenlijk vertrekt filantropie vanuit een geloof in de toekomst, in het idee dat we de wereld beter kunnen maken”, zegt ze. “Kennis en het delen daarvan speelt volgens ons een cruciale rol. Om globale uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, moet je er eerst voor zorgen dat de kennis daarover tot bij iedereen geraakt, liefst in ieders eigen taal. Dat is wat we via onder meer Wikipedia proberen te bereiken op zo’n manier dat iedereen ertoe kan bijdragen en dus filantroop kan zijn.”

Maher merkte verder op dat projecten zoals Wikipedia de laatste tijd opvallend meer schenkingen krijgen, mogelijk omwille van het maatschappelijke debat rond betrouwbare informatie. “Je kan dat misschien vergelijken met het feit dat mensen ook veel schenken na een natuurramp”, zegt ze. “Maar wij willen geen rampenbestrijdingsorganisatie zijn, we willen donors structureel aan ons binden. Kennis zal immers altijd belangrijk blijven, en informatie met elkaar delen is zelfs belangrijker dan ze gewoon maar te consumeren.”