Thiam klaar voor eerste outdoorcompetitie van het jaar

Volgende week zaterdag (6 mei) is Nafi Thiam de blikvanger op de Urban Memorial Van Damme in Luik. Ze werkt er in het hoogspringen haar eerste outdoorcompetitie van dit jaar af. “Het wordt een goede eerste test om te kijken waar ik sta”, vertelde de olympische kampioene in de zevenkamp donderdag in Brussel, waar ze werd voorgesteld als het gezicht van de 41e Memorial Van Damme, die op 1 september plaatsvindt.

Het is inmiddels bijna twee maanden geleden dat Thiam zich in Belgrado tot Europees indoorkampioene in de vijfkamp kroonde. “Het was een ongelofelijk mooie ervaring, en het is altijd leuk om met een titel en persoonlijke records naar huis terug te keren. Ik hou er een honderd procent goed gevoel aan over”, blikt ze terug op haar gouden medaille die ze, zonder specifieke voorbereiding, in de Servische hoofdstad behaalde.

Rustpauze voor WK

Na het EK laste Thiam een korte rustperiode in. “Ik heb niet te lang stilgelegen want de eerste competities in open lucht komen er al snel aan”, benadrukt de atlete, die er een stage in Zuid-Afrika heeft opzitten. “Volgende week ga ik hoogspringen in Luik, de stad waar ik woon en train. Ik kijk ernaar uit. Hopelijk is het mooi weer en komt er veel volk kijken.”

Het hoofddoel van Thiam in 2017 blijft het WK in Londen, van 4 tot 13 augustus. In aanloop naar dat kampioenschap werkt ze slechts een zevenkamp af, de befaamde Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis eind mei. “Daar zal duidelijk worden waar er nog werkpunten zijn voor het WK”, legt Thiam uit.

Na haar onverwachte olympische zevenkamptitel is Thiam topfavoriete voor het WK in Londen komende zomer. Foto: BELGA

Thiam beseft dat ze in Londen de favorietenrol zal moeten dragen, maar dat stoort haar niet. “Ik leg mezelf geen druk op, dat doe ik nooit. Mijn doel is altijd hetzelfde en dat is steeds beter willen worden. Daarvoor werk ik het hele jaar hard. Welke resultaten daaruit volgen, zien we wel.”

Gezicht van Memorial Van Damme

Nafi Thiam werd donderdag in Brussel voorgesteld als gezicht van de 41e Memorial. De olympisch kampioene kreeg een prominente plaats op de nieuwe affiche van de prestigieuze atletiekmeeting, die geldt als finale van de Diamond League. “Ik beschouw het als een hele eer om op de affiche te mogen staan”, reageerde Thiam. “De Memorial is altijd een hele leuke meeting om aan deel te nemen. De sfeer is er super, het publiek heel enthousiast. Het is de perfecte manier om een punt te zetten achter het seizoen.”

Thiam is tevens het onderwerp van een schilderij dat de Rwandese artiest Munana Gatera maakte en dat in aanloop naar de Memorial voor het goede doel zal worden geveild. De opbrengst gaat naar de liefdadigheidsorganisatie “Thousand Hills of Hope” van Imana Truyers, een atlete met Rwandese roots. “We hopen 30.000 euro in te zamelen ter ondersteuning van de pediatrie in Kansi, Rwanda”, verduidelijkte meetingdirecteur Cédric Van Branteghem.