Auto gegrepen door vrachtwagen: files op E17, E34 en Antwerpse Ring

Op de Antwerpse Ring richting Nederland is ter hoogte van de Kennedytunnel een ongeval gebeurd tussen een personenwagen en vrachtwagen. Door de aanrijding zijn ter plaatse files ontstaan.

De personenwagen werd meegesleurd door de vrachtwagen en kwam even verder tot stilstand. De autobestuurder moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn voertuig en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is er file ontstaan op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook op de E34 gaat het traag vanaf Melsele tot Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse Ring is er file vanaf Antwerpen-West tot de Kennedytunnel. De rijbaan is opnieuw vrijgemaakt maar de Liefkenshoektunnel richting Nederland wordt tot 13.50 uur tolvrij gemaakt voor het verkeer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum kan het verkeer dat zich vanuit Gent naar Hasselt begeeft, best omrijden via Brussel. Het verkeer van Sint-Niklaas naar Antwerpen neemt best de omleiding via de N16 (Temse brug) en de A12.