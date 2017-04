Opvallend druk op wegen naar ons land door Nederlanders die Koningsdag ontvluchten

Vandaag viert Nederland Koningsdag, maar lang niet alle Nederlanders brengen die dag in hun thuisland door. Velen ontvluchten die dag bewust het land, dat bleek althans uit onderzoek van KAYAK.nl. Maar ook Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum spot opvallend veel Nederlandse nummerplaten op de E19 richting Antwerpen vandaag.

“Het is nu al na 11u en het is nog steeds redelijk druk op de E19 van Breda naar Antwerpen,” merkt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum op. “Normaal gezien zijn de files nu toch al min of meer opgelost. En als we inzoomen op de nummerplaten zien we effectief opvallend veel Nederlandse nummerplaten. Op dit uur van de dag gaat dit hoogstwaarschijnlijk om recreatief verkeer, Nederlanders die voor hun werk naar ons land trekken, doen dit vroeger.”

Momenteel moet je voor het traject Breda-Antwerpen nog altijd een halfuur extra rekenen. “En dit is toch wel lang, aangezien er geen incidenten zijn geweest op de weg”, aldus Bruyninckx. Ook de ochtendspits was volgens Bruyninckx iets pittiger dan normaal. Deze ochtend deed je er van Breda naar Antwerpen driekwartier langer over.

Waar trekken al die Nederlanders naartoe?

De reiszoekmachine KAYAK.nl onderzocht de zogenaamde ‘leegloop’ op Koningsdag en kwam tot de conclusie dat er 35 procent meer gezocht werd naar vliegtickets met als vertrekdatum woensdag 26 april (vlak voor Koningsdag) in vergelijking met andere woensdagen in april. Het IJslandse Reykjavik lijkt de meest favoriete stad voor een citytrip, maar ook zonnige steden als Rome, Barcelona en Lissabon halen de top 10.