GO!school De Blokkendoos neemt deel aan Buitenlesdag

Aartselaar - In totaal deden donderdag tweehonderd scholen, waarvan zeventig in onze provincie, donderdag mee aan de buitenlesdag. Gedeputeerde Rik Röttger nam een kijkje in de GO! Basisschool de Blokkendoos.

De organisatie Milieu Op School (MOS) zorgt voor duurzame en milieuvriendelijke acties en ideeën in basis- en secundaire scholen in Vlaanderen. Voor het eerst riepen ze leerkrachten op om die dag, voor minstens één lesuur, buiten les te geven. De Aartselaarse Blokkendoosschool was een van de scholen die hierop ingingen.

“Toen ik hier directeur werd, zag ik het groot potentieel dat deze school had met haar grote en vooral groene buitenterreinen”, zegt Bart Willemen. “Het idee was vorig schooljaar’ reeds om onze leerlingen te betrekken. Zo legden ze een blotevoetenpad en enkele wilgenhutten aan. Ook planten- en bloemenbakken werden aangebracht en ingeplant. Wat graag gingen we dan ook op de vraag van de provincie en MOS in.”