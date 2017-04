Benito Raman gokt en beledigt toptennisser, management ontkent

Heeft Benito Raman zich weer in de nesten gewerkt? Toptennisser Ivo Karlovic kreeg woensdag plots enkele scheldberichten, volgens hem verstuurd vanop het Instagram-account van Raman, en zette die daarna online. In de berichten wordt geëist dat Karlovic “2.500 euro moet terugbetalen of beter zijn best moet doen”. De entourage van Raman ontkent.

Karlovic speelde woensdag tegen de Bosniër Damir Dzumhur, een wedstrijd die hij won. Na de wedstrijd kreeg hij enkele boze berichten vanop het Instagram-account van Benito Raman. Daarin werd gevraagd 2.500 terug te betalen, beter zijn best te doen...of te gaan vissen, vergezeld van enkele scheldwoorden. Karlovic postte donderdag een screenshot van de berichten op Instagram, vergezeld van een laconiek commentaar: “Look at this verified internet troll”.

De berichten die Karlovic kreeg lijken inderdaad afkomstig van een door Instagram geverifieerd account, wat betekent dat ze vanop het officiële account van Raman zijn verstuurd. Wij contacteerden het management van de speler, die ontkent dat de berichten van Raman afkomstig zijn en niet begrijpt waarom Karlovic ze online zet. “In het contract van Raman is vastgelegd dat hij niet voor geld mag gokken en al zijn accounts zijn verwijderd. De berichten zijn ook opgesteld in een specifieke vorm van Engels die Raman niet zou gebruiken”, luidt het.

Look at this verified internet troll #dm

Raman is een jeugdproduct van AA Gent en kwam in december 2015 al in opspraak toen hij de fans van Club Brugge schoffeerde door na een gewonnen match “Alle boeren zijn homo” door de microfoon van de Ghelamco-arena te zingen. Daarna werd hij uitgeleend aan STVV, dit seizoen stapte hij over naar Standard.