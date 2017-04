Twee weken nachtelijke werken op E19 door scheur in wegdek

Kontich / Mechelen - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat vanaf 2 mei voor een periode van twee weken herstellingswerken uitvoeren op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid richting Brussel. Door een scheur in het wegdek zullen er ’s nachts twee rijstroken worden afgesloten.

AWV heeft op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid een scheur ter hoogte van de middelste rijstrook ontdekt in het wegdek. Door zettingen in de fundering is het euvel ontstaan. Om verdere schade te voorkomen zal een herstelling worden doorgevoerd. Hierbij wordt de scheur gedeeltelijk uitgefreesd en nadien opnieuw gevuld.

De werken gaan van start vanaf dinsdag 2 mei en zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Er zal enkel ’s nachts worden gewerkt tussen 21 uur en 5 uur. Twee van de drie rijstroken richting Brussel worden afgesloten waardoor het verkeer de werfzone over één rijstrook passeert. De op- en afritten van de E19 blijven open. Als de herstellingen vertraging oplopen, zal er ook in het weekend worden gewerkt.