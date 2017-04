Fons Duchateau (N-VA Antwerpen) haalt uit na interview Kris Peeters: “Hij heeft géén contact met ons opgenomen”

Fons Duchateau, voorzitter van N-VA Antwerpen, reageert meteen en kordaat op de interviews die Kris Peeters geeft naar aanleiding van zijn Antwerpse actie, die vandaag wordt afgetrapt. Peeters zegde in een interview op Radio 1 dat hij ‘spreekt’ met N-VA. “Maar met ons heeft hij geen contact opgenomen”, zegt Duchateau. “Kunnen we de strategische campagne-uitspraken even zo laten?”

Peeters lanceert vandaag zijn actie ‘Thuis in ’t Stad’, een aftrap voor zijn lijsttrekkersschap bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In de aanloop naar die verkiezingen ontkende Peeters de geruchten dat CD&V achter de schermen al heel actief samenwerkt met SP.A en Groen. Dat werd hem gevraagd op Radio 1. “Ik zie die mensen af en toe, zoals ik ook mensen van de N-VA praat. Wij gaan ongebonden naar de kiezer, wij hebben met niemand voorakkoorden.”

Maar Fons Duchateau, voorzitter van de afdeling Antwerpen, ontkent meteen dat er met N-VA al is gesproken. Hij stuurde na het interview deze tweet de wereld in: