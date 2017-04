Brussels Airport spil in internationaal netwerk voor farmavracht

Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport, zet sinds enkele jaren volop in op het transport van temperatuurgevoelige goederen zoals geneesmiddelen. Het werkte zich naar eigen zeggen op tot leider in Europa voor het vervoer van farmavracht per vliegtuig en bouwt mee aan een wereldwijd gespecialiseerd netwerk, pharma.aero. De luchthaven van Mumbai trad onlangs tot dat netwerk toe, zo bleek tijdens de economische missie onder leiding van staatssecretaris Pieter De Crem (CD&V) in India.

Farma- en biotechproducten zijn vaak erg temperatuurgevoelig. Bij verkeerde behandeling kunnen de producten waardeloos worden of zelfs gevaarlijk zijn voor patiënten. “Het is dus heel belangrijk dat de koudeketen de hele tijd intact blijft, van de productie tot bij de klant”, klinkt het in de farmasector.

Het luchtvaartgedeelte van het transport blijkt de zwakke schakel: volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA wordt de koudeketen het vaakst doorbroken wanneer de vracht zich op een luchthaven bevindt.

Met de specialisering in temperatuurgevoelige vracht zocht Brucargo oplossingen om de koudeketen te beschermen. Zo ontwikkelde de luchthaven een eigen gekoelde vrachttruck voor op het tarmac, waarin de temperatuur met behulp van onder meer zonnepanelen constant kan blijven. Brussels Airport kreeg ook als eerste een IATA-certificaat voor de behandeling van farmagoederen. Het certificaat wordt nu wereldwijd toegekend aan luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars.

In oktober vorig jaar startte Brussels Airport samen met de luchthaven van Miami vervolgens pharma.aero op. “Dat is een netwerk van luchthavens die gespecialiseerd zijn in temperatuurgevoelige vracht en die van begin tot einde een stabiele temperatuur van de producten verzekeren”, legde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, eerder uit.

In februari trad de luchthaven van Mumbai tot het netwerk toe. Ook de luchthaven van Singapore en Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten) maken er deel van uit.

De specialisatie heeft Brucargo tot nu toe geen windeieren gelegd. Het vervoer van farmavracht nam er tussen 2015 en 2016 met 15 procent toe. Die producten vertegenwoordigen nu 6 procent van alle op de luchthaven behandelde cargo. Dat is dubbel zoveel als het Europese gemiddelde, zegt luchthavenwoordvoerster Nathalie Van Impe.

Het wereldwijde transport van vaccins en geneesmiddelen zal volgens IATA in 2018 een markt zijn van meer dan 10 miljard dollar.