Peeters: “Als we onze begroting zo overmaken, komen we gegarandeerd in de problemen”

Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) komt de federale regering haar belofte aan de Europese Commissie na om het begrotingssaldo structureel te verbeteren met 0,6 procent, maar blijven de andere niveaus steken op een lagere inspanning. “Zo komt België alles samen niet aan 0,6 procent. Als we onze begroting zo overmaken, krijgen we gegarandeerd problemen”, zei Peeters in De Ochtend op Radio 1.

Woensdag konden de ministers van Begroting van de federale en de deelstaatregeringen het nog niet eens raken over het stabiliteitsprogramma 2017-2020 dat ons land bij de Europese Commissie moet indienen. Tijdens het Overlegcomité was woensdagochtend onenigheid ontstaan, naar verluidt omdat Vlaanderen de Oosterweelverbinding buiten de begrotingsdoelstelling wil houden zonder dat Europa daar groen licht voor gegeven heeft.

Vicepremier Peeters noemde donderdag geen namen, maar liet verstaan dat de begrotingsknoop op deelstaatniveau moet worden ontward. “Wij hebben (aan Europa) gezegd dat we de begroting voor 0,6 procent structureel gaan aanpakken. Maar alles samen komen we er niet. Als we de begroting zo overmaken, krijgen we gegarandeerd problemen”, zei hij. “Federaal zal die inspanning doen, maar als de anderen die niet doen, komen we er niet.” Als de Commissie zou oordelen dat België zijn begroting niet op de rails houdt, riskeert het opnieuw op het strafbankje terecht te komen.

Woensdag heeft federaal minister van Begroting Sophie Wilmès haar collega’s uit de gewesten een voorstel voorgelegd. Bedoeling is dat ze vandaag/donderdag een antwoord verstrekken.