Vrouw uit Retie staat terecht voor vergiftiging van honden van haar ex: “We gaan hier aan ten onder”

Inge Jacobien en Hans Peeters vragen maar één ding en dat is rust. Foto: Walter Saenen - WAS

Beerse / Retie - Néomie G. (35) uit Retie stond gisteren terecht voor stalking en vergiftiging van de honden van haar ex en zijn nieuwe partner. “Wat er is gebeurd, is heel erg”, zei ze. “Maar ik heb er niets mee te maken.”

Al vier jaar worden loonwerker Hans Peeters (42) uit Oud-Turnhout en zijn vriendin Inge Jacobien (39) naar eigen zeggen gepest en belaagd door Néomie G. “We waren iets te vroeg op het hof van beroep. Voor het eerst in vier jaar zijn Inge en ik in een café een koffie gaan drinken”, vertelde Hans Peeters. “In de Kempen durven we dat niet, uit angst te worden belaagd of achtervolgd.”

De relatie tussen Peeters en Néomie G. liep in december 2012 spaak. Toen de man een jaar later een relatie begon met Jacobien, was het hek van de dam. De stalkingsaffaire kreeg een dramatische wending in april 2014 toen de familie Peeters, die toen nog in Beerse woonde, merkte dat drie van hun vier honden stuipen vertoonden.

Néomie G. verlaat het hof van beroep in Antwerpen. Foto: Walter Saenen - WAS

Bij een dierenarts werd een vergiftiging met slakkenvergif vastgesteld. Een Maltezer en een Duitse herderpup stierven. Een andere pup overleefde. De dierenbeul had blauwe korrels gemengd in gehaktballen. “Omdat ik nog acht paarden had, heb ik – op verzoek van de dierenarts – meteen de hele tuin laten afgraven. Dat heeft ons 4.500 euro gekost”, zei Jacobien.

Schade aan auto

De pesterijen waren verregaand. Néomie G. schreef een brief naar de ouders van Peeters waarin ze de nieuwe vriendin uitmaakte voor het vuil van de straat en haar omschreef als de “matras van Beerse”. “Op 20 augustus 2016 was er nog Hoer op mijn auto gekrast. De velgen en banden waren vernield. Dat heeft me 17.000 euro gekost. We hebben maar één verdachte”, zei Jacobien. “Dit moet stoppen, want we gaan eraan ten onder.”

De openbare aanklager vorderde een jaar celstraf tegen Néomie G. en een half jaar tegen Sven O. uit Turnhout, die in een verklaring had laten optekenen dat hij de honden had vergiftigd in opdracht van Néomie G. Néomie schuift echter alles in de schoenen van Sven O. Ook voor de vermeende belaging vroeg de verdediging de vrijspraak.

Het arrest valt op 24 mei.