Antwerpfan steunt ziek Beerschottertje Thorben (4) die lijdt aan hersenaandoening

Cisse zamelt geld in aan het stadion van KV Mechelen. Foto: rr

Deurne - Cisse Beckx, fervent supporter van Antwerp FC, zamelt geld in voor de zieke Thorben (4) van de Beerschotaanhang. Cisse organiseert een tocht naar Scherpenheuvel en zoekt sponsors en medewandelaars.

Met een voettocht naar Scherpenheuvel wil Cisse Beckx de ouders van Thorben financieel steunen. “Zaterdag 13 mei vertrek ik om 3u ’s ochtends aan de Bosuil om 51 km naar Scherpenheuvel te wandelen”, zegt Cisse.

Hij hoopt via zijn facebookgroep ‘Come on you reds 4 Thorben’ de supporters van beide Antwerpse voetbalclubs aan te moedigen mee te wandelen. “Ik ben fan van Antwerp, maar heb ook Beerschotsupporters uitgenodigd.”

Thorben werd prematuur geboren en liep achteraf hersenschade op. “Hij kan niet stappen, niet zelfstandig zitten, niet praten en is bijna blind”, zegt Mano Janssen, vader van Thorben en Beerschotfan.

Dolfijntherapie

Mano wil zijn zoon dolfijnentherapie laten volgen op Curaçao, maar dat kost 20.000 euro en wordt niet vergoed door de ziekteverzekering.

Door verschillende initiatieven van anderen en de eigen onvermoeibare inzet konden Mano en zijn vrouw Vicky al 15.000 euro verzamelen.

“We zijn er bijna, maar stel dat we toch niet aan het nodige bedrag komen, dan gaan we toch naar Curaçao. Want 100% van de mensen die dolfijnentherapie doen, komt met positieve effecten terug”, verzekert Mano.

”Fantastisch initiatief”

De tocht naar Scherpenheuvel zal de bezorgde vader maar voor een stukje meedoen. “Ik heb mijn zoontje constant op mijn arm, dus 51 kilometer kan ik niet meewandelen. Ik stap het laatste deel mee met Thorben in een buggy”, zegt hij.

Hij apprecieert de inzet van Cisse. “Ik supporter voor Beerschot en hij voor Antwerp. Het is fantastisch dat clubkleuren niet uitmaken.”

De twee kennen elkaar al lang, ondanks hun verschillende voetbalachtergrond. “Mano is een heel goede vriend van mij sinds de jaren tachtig”, vertelt Cisse.

Berchem Sport

Cisse overtuigde tot nu toe al de verenigingen ACT as ONE van Antwerp en Tede Quod Bene van Beerschot om een bijdrage voor zijn tocht te storten. “Komende weken ga ik nog op pad om mensen en bedrijven aan te spreken.”

Hij stond het voorbije weekend al aan het stadion van KV Mechelen om geld in te zamelen. “Ik heb niet enorm veel gekregen, maar alle beetjes helpen.”

Komende zondag probeert hij nog eens bij de kampioenenwedstrijd van Berchem Sport.