Foodblogger en cipier Cornelis toont met Food Tours culinaire kant van Antwerpen

Antwerpen - Foodblogger en cipier Cornelis Trapman wil met Belgium Food Tours de culinaire kant van Antwerpen laten zien. Vanaf 6 mei neemt hij wekelijks tien deelnemers op sleeptouw langs toeristische plekjes en eetzaken in het historisch centrum van Antwerpen.

Vanaf 6 mei biedt Cornelis wekelijks culinaire wandelingen aan doorheen het historisch centrum van ’t stad. Met die tours wil hij Antwerpen tonen op een andere manier. “Zelf heb ik mijn hart verloren aan Antwerpen en nu wil ook anderen de stad tonen zoals ik ze ken”, zegt Cornelis.

“Het afgelopen jaar heb ik op reis bijvoorbeeld deelgenomen aan culinaire wandelingen doorheen Chicago. Tijdens die tour heb ik die metropool als een lokale inwoner kunnen ervaren.”

De rondleiding neemt deelnemers mee langs de toeristische bezienswaardigheden bij uitstek, maar ook langs zes eetplekjes. “Belgium Food Tours biedt de deelnemers een leuke wandeling langs onder andere de Kathedraal en de Vlaaikensgang, maar stopt ook bij eetzaken waar typische gerechtjes worden geserveerd”, zegt de foodblogger. “Dat zijn natuurlijk kleine porties, maar na zo’n tour hebben de deelnemers zeker een volwaardige maaltijd achter de kiezen.”

Foto: Dirk Mampaey

Traditionele zaken

De eetadresjes variëren van trendy, nieuwe zaken tot restaurants die al meer dan honderd jaar een gevestigde waarde zijn. “De traditionele Belgische zaken komen zeker aan bod, maar we stoppen ook bij enkele nieuwkomers die aan de slag gaan met de nieuwste foodhypes”, legt Cornelis uit.

“Het zijn zaken waarvan ik het gevoel heb dat ze echt de moeite zijn om te leren kennen.”

Tijdens het openingsweekend op 6 en 7 mei begeleidt Cornelis vier food tours. “Om 11u en om 14.30u kunnen mensen een wandeling volgen. De weekends daarop zijn de tours voorlopig enkel gepland op zaterdag. In de toekomst kan ik hopelijk ook op de koopzondagen aan de slag.”

Passie

Cornelis Trapman startte een jaar geleden zijn eigen foodblog op. Na twintigduizend volgers op Instagram besloot Cornelis zijn eigen culinaire wandelingen te gaan organiseren in het historische centrum van Antwerpen.

“Eten is al jaren een passie van mij. Als cipier in de gevangenis van Turnhout heb ik soms lange werkdagen en dan is het leuk om in mijn vrije tijd even met iets totaal anders bezig te zijn. Een jaar geleden heb ik besloten om mijn blog, die daarvoor enkel voor vrienden en familie was, openbaar te maken en meer over eten te gaan bloggen.”

www.belgiumfoodtours.com