Eerst een dik feestje voor Erik Van Looy in The Villa, dan sjotten bij RAFC

Nooit eerder vierde presentator en regisseur Erik Van Looy zijn verjaardag zo uitbundig als dinsdagnacht, toen hij door Gert Verhulst op een verrassingsfeest werd getrakteerd. De kers op de taart volgde gisteren, toen Van Looy meetrainde met de spelers van zijn favoriete ploeg: R. Antwerp FC.

“Als ze mij op voorhand hadden gevraagd of ik geblinddoekt in een dancing wou worden binnengeleid om daar tweehonderd mensen gelukkige verjaardag te horen roepen, had ik nee gezegd. Maar als het dan toch gebeurt, is het wel fijn.” Erik Van Looy en verjaardagsfeestjes: grote liefde is het nooit geweest. “Op mijn verjaardag durfde ik mezelf wel eens op te sluiten, als 13-jarige al. Dan ging ik gewoon vijf keer naar de cinema en was de verjaardag voorbij.” Van de verrassing die hij van Gert Verhulst kreeg, heeft hij geen spijt. “Het was een toffe avond.”

Foto: Bart Albrecht

Tof, maar niet laat: de volgende dag werd Van Looy immers verwacht op het oefenveld van de Bosuil, voor een training met de spelers van Antwerp, zijn lievelingsploeg, die volgend seizoen normaal in eerste klasse moet spelen. Een jongensdroom, zegt Erik: “We hebben zelfs een wedstrijdje gespeeld en ik heb gescoord. Beter dan dat wordt het niet. Gert Verhulst heeft al veel kinderdromen waargemaakt, nu ook de mijne.”

Foto: Wim Hendrix

Vandaag is Erik Van Looy voor het laatst te gast in de talkshow Gert Late Night, waarvoor hij vier dagen op de plezierboot van Verhulst verbleef. “Ik zag eerst de meerwaarde niet van een boot die gewoon in de haven bleef, maar nu snap ik het: het is een ander universum. De boot is vermoeiend, maar ook verslavend, het afscheid wordt moeilijk.”

Vanavond om 22.20u rest Van Looy nog één hoogtepuntje: bij Gert Verhulst schuift zijn favoriete voetbalcoach aan, Wim De Decker van Antwerp.

Foto: Wim Hendrix