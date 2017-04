Grootste zomerbar in Antwerpse zuidrand BAR4 opent vrijdag 28 april opnieuw de deuren

Mortsel - "Zomerbar BAR4 staat ook dit jaar garant voor ruim vier maanden vakantiegevoel om de hoek”, vertellen organisatoren Seppe Slaets (41) en Myra Van Tuel (45) uit Mortsel. Aftrap vrijdag 28 april om 16u in en rond de shelter in Fort 4.

“We gaan trachten een ganse zomer lang het mooie weer te maken in en rond het Mortselse Fort 4”, belooft Seppe Slaets, die aan zijn vijfde zomerbar-seizoen in Mortsel begint. “De eerste twee jaar organiseerden we een pop-up zomerbar vooraan het Fort, dit jaar vieren we onze derde editie hier in en rond de shelter.”

De drijvende kracht achter BAR4 zweert bij het vertrouwde concept. “De combinatie van een erg toegankelijke zomerbar, de grote overkapping, het mooie groene kader van de fortzone en een ontspannende sfeer zorgen voor een unieke zomerbeleving voor jong en oud.”

Zonnig weer is natuurlijk erg belangrijk voor een zomerbar. BAR4 beschikt ook over een shelter, zodat regenachtig weer geen probleem vormt. “Voor ons is het weer geen allesbepalende factor. Onze ruime shelter biedt een snel en eenvoudig alternatief wanneer de weergoden ons in de steek laten. De toffe en hippe inrichting staan er garant voor een zomerse sfeer. Al is het natuurlijk dubbel zo leuk wanneer buiten de zon schijnt.”

info: www.bar4.be - BAR4 is geopend vanaf vrijdag 28 april tot en met zondag 10 september.