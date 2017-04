“Het verhaal van Kris Peeters zit goed in elkaar”

Niet met een verkiezingscampagne, maar met een actie begint vicepremier Kris Peeters zijn carrière in de Antwerpse stadspolitiek. ‘Thuis in ’t Stad’ heet die en ze wordt uitdrukkelijk niet gevoerd door CD&V. Pas in 2018 begint de échte campagne en die is wel van de partij. Een beetje moeilijk, maar het verhaal van Peeters zit goed in elkaar.

Alle politici die zich in Antwerpen engageren, willen de Antwerpenaar betrekken bij hun beleid. Na Groen, sp.a en PVDA, nu ook CD&V. Het is logisch dat politici die het in Antwerpen willen maken naar de burger luisteren. Bij de ondertekening van het akkoord over de Oosterweelverbinding heeft iedereen kunnen zien welke rol die Antwerpse burger kan spelen. Politici hebben begrepen dat ze best van in het begin werk maken van burgerparticipatie, want dat het anders behoorlijk verkeerd kan lopen in deze stad. Toch heeft CD&V in Antwerpen nooit echt uitgeblonken in die participatie. De partij heeft nooit toenadering gezocht tot de actiegroepen in het Oosterweeldossier. Peeters zal dus hard zijn best moeten doen om de Antwerpenaar ervan te overtuigen dat het hem nu menens is. Maar dat is hij duidelijk ook van plan.

Met een actie dus, die later een campagne wordt. Het is een beetje ingewikkeld allemaal, maar wel slim bekeken. Kris Peeters wil zijn partijgenoten in het Antwerpse stadsbestuur niet in moeilijkheden brengen door zich nu al in de strijd te gooien. Bovendien wil hij nu ook geen oppositie voeren tegen de partij waarmee hij in de federale regering zit. Hij wil niet polariseren, zegt hij. Dat zou ook het domste zijn wat hij in Antwerpen kan doen. Er is in de stad al genoeg polarisatie tussen het rechtse bestuur en de linkse oppositie. CD&V heeft er geen enkel belang bij om partij te kiezen. Peeters is het sterkst als hij gewoon vrij en vrank zijn campagne voert en na de verkiezingen kijkt wat de uitslag hem te bieden heeft.

Voor Bart De Wever is dit een sof. De Wever heeft zich namelijk wel al uitgesproken voor de voortzetting van zijn coalitie. Als niemand anders dat doet, staat N-VA er alleen voor. Bovendien zal Peeters het verwijt waarmee De Wever al zijn hele burgemeesterschap moet afrekenen, niet krijgen. Als zijn partij erover kan beslissen, geeft Kris Peeters alles op en wordt hij fulltime de nieuwe burgemeester van Antwerpen, zegt hij. Zijn engagement lijkt groot en oprecht. Het is nog altijd erg onwaarschijnlijk dat CD&V in Antwerpen de grootste partij wordt, maar ambitie mag er zijn. Dat is goed voor de Antwerpse campagne en voor de Antwerpenaar. De ambitie van Peeters kan de andere tenoren alleen maar aanzetten tot nog meer engagement voor deze stad.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen