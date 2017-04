Antwerps lijsttrekker Kris Peeters (CD&V) start acties om kiezers aan te spreken: “Noem het geen campagne”

Antwerpen -

Kris Peeters, in oktober 2018 in Antwerpen lijsttrekker voor CD&V bij de gemeenteraads-verkiezingen, stelt vandaag de eerste acties voor om de kiezer aan te spreken. Zo zendt zijn partij vanaf midden volgende maand ‘stadsmussen’ uit om de inwoners te bevragen. Maar een verkiezingscampagne mogen we het niet noemen, zegt Peeters in een gesprek met uw krant.