José Izquierdo doet Brugge nog eens dansen na winst tegen Oostende

Regerend landskampioen Club Brugge heeft dan toch zijn eerste zege beet in deze play-offs. Na de pijnlijke 2-0-nederlaag in Anderlecht wijzigde Preud’homme zijn ploeg op heel wat plaatsen tegen KV Oostende. Toch zag het er slecht uit toen Dimata de score opende voor de bezoekers maar met goals van Vossen en Izquierdo werd nog voor rust op één minuut tijd de scheve situatie rechtgezet. Imponeren deed Club ook in de tweede helft niet maar met zijn tweede van de avond gaf Izquierdo zijn pas gekregen Gouden Schoen toch weer wat glans: 3-1. In de stand nadert Club weer tot op één puntje van AA Gent, de nummer twee.

Michel Preud’homme hield woord en voerde heel wat wissels door na de nederlaag in Anderlecht. Engels, Van Rhijn, Wesley, Vanaken én Limbombe startten aanvankelijk allemaal op de bank. Tijdens de opwarming viel Refaelov echter opnieuw uit, waardoor Vanaken toch weer mocht starten. Door de schorsing van Ruud Vormer startte Club wel nog met een halve nieuwe ploeg aan de wedstrijd met Palacois, Poulain, Rotariu en Vossen als nieuwkomers. Vanderhaeghe veranderde zijn elftal op slechts één positie: Milic was er niet bij, Godeau startte daarom in de basis.

Gefluit en achterstand

Nadat José Izquierdo net voor de aftrap zijn Gouden Schoen(eindelijk) in ontvangst mocht nemen, trok Club Brugge meteen ten aanval. Izquierdo leek op doel te kunnen afstevenen maar Bossaerts hield de Colombiaan af met de arm. De Gouden Schoen ging ook neer maar scheidsrechter Smet floot niet, tot woede van Preud’homme. Het was daarna lang wachten op een echte kans. Die kwam er pas iets na het kwartier en was wel meteen raak... voor de bezoekers. Antunes vond Berrier, die met de hulp van De Bock terugkopte waar Dimata simpel kon binnenwerken: 0-1.

Erop en erover

Club was even van slag en de supporters begonnen zelfs al te morren. De thuisploeg had een tiental minuten nodig om van die nieuwe klap te bekomen en toch weer druk te ontwikkelen. Die druk resulteerde iets na het halfuur in de gelijkmaker: een vrije trap werd snel genomen en kwam bij Rotariu terecht. Die trapte nog op Proto maar Vossen was goed gevolgd: 1-1.

Amper een minuut later stond Club zelfs al op voorsprong. Opnieuw Rotariu werd op rechts diep gestuurd en legde achteruit tot bij Izquierdo, die niet twijfelde en door de benen van Proto raak knalde: 2-1.

Daarna zakte het tempo wat, De Bock moest nog naar de kant na een bosting met Dimata en werd vervangen door Cools. In de slotfase liet Poulain zich echter nog negatief opmerken. De verdediger kreeg in deze play-offs al een schorsing wegens een gevaarlijke tackle en ging nu stevig door op Musona. Ref Smet zag het echter niet...

Rotariu niet, Izquierdo wél

Er was amper afgetrapt toen Proto meteen in actie moest komen op een schot van Rotariu. Met succes maar de ex-doelman van Anderlecht ondervond te veel last van een blessure die hij vlak voor rust had opgelopen toen hij in de voeten van Izquierdo dook en moest worden gewisseld. Met Dutoit in doel bij de bezoekers kon de tweede helft dan toch echt beginnen.

Oostende kreeg de bal en de thuisploeg loerde op de tegenaanval. Rotariu was de meest actieve speler van Club maar liet de kansen liggen: eerst gaf Vossen goed mee maar besloot hij alleen voor Dutoit in het zijnet, even later loodtse Vanaken de Roemeen door de defensie maar trapte hij alleen voor de doelman over... Met zijn tweede van de avond legde Izquierde de wedstrijd in de beslissende plooi: Claudemir zag de Colombiaan diep gaan en de Gouden Schoen trapte ineens. Dutoit miskeek zich en het leer ging in de korte hoek binnen: 3-1.

De bezoekers konden daar amper iets tegenover zetten. Integendeel, toen ze achteraan begonnen te knoeien mocht Izquierdo nog eens uithalen van ver maar Dutoit was deze keer wel present. Preud’homme haalde de bedrijvige Rotariu (onder applaus) in het slotkwartier nog naar de kant voor Limbombe maar gescoord werd er niet meer want Vossen trapte de laatste kansen immers naast en over. Izquierdo kreeg in het slot nog eens een applauswissel, waardoor de geviseerde Engels toch nog even mocht meedoen.

De 3-1 was wel meteen goed voor de eerste zege van Club Brugge in deze play-offs, dat zo wel (slechts) 5 op 15 pakt. In de stand blijft blauw-zwart derde maar nadert het weer tot op één puntje van AA Gent. Anderlecht heeft voorlopig zes punten meer dan de Bruggelingen en komt donderdag nog in actie tegen Charleroi. Een teleurstellend KV Oostende kon og niet winnen en blijft met 3 op 15 zesde en laatste in deze Play-off 1.