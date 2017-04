Mediahuis krijgt goedkeuring om media-activiteiten uit te breiden

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft woensdag alle overnames door Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, goedgekeurd. De autoriteit zet daarmee het licht op groen voor de uitbreiding van het mediabedrijf met een aantal media-activiteiten die tot nu toe bij de aandeelhouders Corelio en Concentra zaten.

De Belgische Mededingingsautoriteit onderzocht de verwerving door Mediahuis van Corelio Connect Noord, Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij, Concentra Media Nederland, Digital Media Facilities, De Buren, Coldset Printing Partners en de drukportefeuilles van Corelio en Concentra, en het verwerven van de gezamenlijke zeggenschap door Mediahuis over De Vijver Media, De Vijver, radio Nostalgie, Vlaanderen Eén, Mass Transit Media, Regionale TV Media en Exuvis.

Het Mededingingscollege onderzocht de impact van deze transacties op de nationale markt voor Nederlandstalige Belgische betaalde dagbladen inclusief online, met uitzondering van de zakenkranten, de nationale markt voor themareclame in Nederlandstalige dagbladen, inclusief zakenkranten, gratis bladen en online, en op de markt van de Vlaamse Gemeenschap voor de verkoop van advertentieruimte op nationale televisiekanalen. Het Mededingingsollege oordeelde dat “de transacties geen mededingingsbeperkende gevolgen dreigen te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan”.

In de nieuwe structuur wordt Mediahuis naar eigen zeggen een groep met ongeveer 2.000 medewerkers en een omzet van meer van 530 miljoen euro, waarvan een derde wordt gerealiseerd in Nederland. “De verschillende nieuwsmerken van Mediahuis zijn goed voor een dagelijkse verkochte oplage van ruim 900.000 kranten en een online bereik van 2 miljoen unieke digitale nieuwsconsumenten op dagbasis. Met deze goedkeuring zetten we een verdere stap op weg naar een multimediaalmediabedrijf in België en Nederland”, aldus topman Gert Ysebaert.

De groep wil zijn positie straks nog verder versterken met de overname van Telegraaf Media Groep, maar die deal is nog niet rond.