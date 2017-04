G-sportfonds lanceert nieuw wegcriterium voor wielrenners met een handicap

Geel - Na de succesvolle ‘IOK G-trofee’ cyclocross tijdens de wintermaanden lanceert het G-sportfonds van de provincie Antwerpen met de steun van Pidpa nu ook een recreatief alternatief op de weg. Het nieuwe 'Pidpa G-wegcriterium' bestaat uit zes wielerwedstrijden waarbij wielrenners met een handicap hun sportieve uitdaging aangaan. De start van het wegcriterium is voorzien op zaterdag 29 april 2017 tijdens 'Tom Says Thanks', het afscheidsevenement van Tom Boonen.

De provincie Antwerpen heeft met het G-sportfonds de ambitie om personen met een handicap alle kansen te geven om te sporten en te bewegen. Gedeputeerde voor sport Bruno Peeters is daarom ook blij met de lancering van het nieuwe G-wegcriterium: “We willen een groter publiek in contact brengen met G-sport om het taboe dat hierrond nog heerst te doorbreken. Met het ‘Pidpa G-wegcriterium’ willen we G-sporters plezier laten beleven aan sport, met een vleugje competitie. Met de ‘IOK G-trofee cyclocross’ hebben we een trouw deelnemersveld van G-wielrenners kunnen bereiken. Zij krijgen nu de kans om ook op de weg hun sportieve uitdaging aan te gaan met dit criterium. We hopen dat zo nog meer G-renners de weg naar een sportclub vinden en ook op lange termijn blijven sporten. Dankzij het engagement van Pidpa en de goede samenwerking met organisatoren van wedstrijden in onze provincie kunnen we voor deze eerste editie van dit criterium maar liefst zes wedstrijden voor G-sporters aanbieden.”



Tijdens het 'Pidpa G-wegcriterium' zorgt het G-sportfonds ervoor dat G-renners een plekje krijgen in het programma van zes wielerwedstrijden. Er is een klassement met een leiderstrui voor heren en dames. Volgende wedstrijden maken deel uit van het criterium:

'Tom Says Thanks' in Mol op 29 april 2017

‘Arendonk Fietst’ op 30 april 2017

Wielerwedstrijd Kasterlee op 18 juni 2017

Wielerwedstrijd Geel op 14 juli 2017

‘Herentals Fietst’ op 27 juli 2017

Derny Antwerpen op 2 augustus 2017



Als titelpartner van het nieuwe ‘Pidpa G-wegcriterium’ plaatst Pidpa haar slogan “water in beweging” in de kijker. Voorzitter Eddy Huyghe stelt dat vanuit het maatschappelijk engagement Pidpa op deze manier ook graag haar steentje bijdraagt.

Ook G-sport tijdens afscheidswedstrijd Tom Boonen

De eerste wedstrijd van het ‘Pidpa G-wegcriterium’ vindt plaats tijdens ‘Tom Says Thanks’ op zaterdag 29 april 2017 in het Zilvermeer in Mol. Tom Boonen zal dan een allerlaatste keer de strijd aangaan met zijn nationale en internationale concurrenten van vroeger en nu zoals Michal Kwiatkowski, Peter Sagan, Filippo Pozzato en Alessandro Ballan, Mario Cipollini en Erik Zabel. Het is dus dé kans om Tom Boonen nog één keer officieel aan het werk te zien als wielrenner. Op het programma van ‘Tom Says Thanks’ is er om 13.30 uur dus ook een G-wedstrijd voorzien op het parcours van de profs. 50 G-wielrenners gaan de sportieve uitdaging aan. Een deel van de opbrengst van ‘Tom Says Thanks’ is trouwens voorzien voor het G-sportfonds dat samen met De Witte Mol en de vzw Bijs als goed doel fungeert.



Voortraject in scholen

Het G-sportfonds wil ook leerlingen van het buitengewoon onderwijs aan het sporten en bewegen krijgen. Daarom organiseert het G-sportfonds initiaties in scholen van het buitengewoon onderwijs in de omgeving waar de wedstrijden van het ‘Pidpa G-wegcriterium’ plaatsvinden. Tijdens de lesuren vertrekkend aan de school zijn er zo’n 2 tot 5 initiaties voorzien. Hiervoor werkt het G-sportfonds samen met verschillende partners zoals Avalympics en lokale G-sportclubs. Daarnaast voorziet het G-sportfonds ook een G-wielerstage in Herentals.



Naast het G-sportfonds zijn er ook andere organisaties actief in het G-wielrennen. Zo zorgt Parantee-Psylos voor officiële G-wedstrijden in gans Vlaanderen voor licentiehouders waar G-wielrenners met elkaar in competitie kunnen treden. Ook wielerclub Avalympics geeft wielrenners met een handicap alle kansen om aan G-wielrennen te doen.



Het G-sportfonds van de provincie Antwerpen kan rekenen op de steun van bedrijven die sociaalmaatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel dragen. Pidpa, IOK en IOK Afvalbeheer, BASF, Soudal, Sportoase, Total, IDEWE, Ravago Logistics en Prokorn behoren tot deze sportieve en geëngageerde partners.