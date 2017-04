Erfpacht Wintertuin overgenomen door vzw Kempens Landschap

Sint-Katelijne-Waver -

De vzw Kempens Landschap, een landschapsvereniging die meewerkt aan het verwerven en behouden van natuurgebieden en erfgoed, neemt de erfpacht van de vzw Wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver over (Sint-Katelijne-Waver). “In samenspraak met de vrijwilligers van vzw Wintertuin hebben we besloten om de professionalisering van de site voort te zetten”, klinkt het.