Play-off-finale volleybal wordt dan toch op een vroegere datum gespeeld

Brussel - Op de rechtbank van eerste aanleg in Brussel is woensdag in kort geding beslist dat de play-off-finale in het mannenvolleybal op de door de bond bepaalde data gespeeld moet worden. De EuroMillions Volley League had een kort geding ingespannen tegen de beslissing van de KBVB om de data van de finale (best of 5) te vervroegen.

“De rechter verklaarde de zaak ongegrond en we zijn tevreden met deze uitspraak. Net als in het verleden blijven we constructief in overleg gaan met de EuroMillions Volley League, net als met alle andere adviescommissies van de federatie”, klinkt het in een persmededeling van de KBVB.

Op 16 maart meldde de KBVBV dat zijn Raad van Bestuur unaniem de beslissing had genomen om de wedstrijden van de play-off-finale vroeger te laten plaatsvinden. Volgens de Liga, die het had over een “falend bondsbeleid”, werd die beslissing genomen om de voor de nationale ploeg geselecteerde spelers te laten deelnemen aan een trainingsstage. Dat was voor de clubs onaanvaardbaar. “Omdat er geen rekening werd gehouden met de commerciële belangen van de EuroMillions competitie, noch met de fysieke belasting van de spelers, die in de beslissende eindfase vijf finalematchen in negen dagen moeten spelen.

In de finale staat titelverdediger Roeselare tegenover Maaseik. Maaseik heeft drie keer het thuisvoordeel (29 april, 3 en 7 mei), Roeselare twee keer (1 en 5 mei).