Replay Festival zorgt voor gewijzigd verkeer

Herentals - Het Replay Festival strijkt zaterdag 29 april voor de vijfde keer neer in het Netepark. De organisatoren verwachten tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers voor het festival. Om het festival veilig en vlot te laten verlopen, zijn er enkele ongewone verkeersmaatregelen van kracht.

Er is een parkeerverbod op de Olympiadelaan, aan beide kanten van de rijbaan van vrijdag 28 april om 14u tot en met zondag 30 april om 2u. Er geldt in die straat ook eenrichtingsverkeer, van de Poederleeseweg in de richting van het centrum, van zaterdag 29 april om 10u tot en met zondag 30 april om 2u.

Er is een parkeerverbod op de Vorselaarsebaan, de Oud-Strijderslaan (stuk tussen Sint-Jobsstraat en sanitair Laureys) en de Cardijnlaan (stuk tussen de Netelaan en de Sint-Jobsstraat) aan beide kanten van de rijbaan van vrijdag 28 april om 14u tot en met zondag 30 april om 2u.

Er geldt eenrichtingsverkeer op de Oud-Strijderslaan om het stuk tussen de Kleine Nete en sanitair Laureys en op de Cardijnlaan op het stuk tussen de Netelaan en de Kleine Nete van zaterdag 29 april om 10u tot en met zondag 30 april om 2u.