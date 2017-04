Ritwinnaar Albasini: “Veel vertrouwen had ik er niet in”

Voor de zevende keer in zijn loopbaan schreef Michael Albasini in eigen land een rit in de Ronde van Romandië (WorldTour) op zijn naam. “Dit is een belangrijke overwinning voor me”, liet de 36-jarige Zwitser van Orica-Scott optekenen.

Albasini klopte bovenop de klim van eerste categorie in Champéry een zestigtal concurrenten in de spurt. Na een ritzege in de Ronde van het Baskenland is het zijn tweede overwinning van het seizoen. “En een belangrijke. Het was niet gemakkelijk om dit te doen meteen na de klassiekers, die een groot doel voor me waren en veel mentale energie hebben gekost”, aldus Albasini, die in de afgelopen Ardennenklassiekers driemaal in de top tien finishte: derde in de Amstel Gold Race, vijfde in de Waalse Pijl, zevende in Luik-Bastenaken-Luik.

“Ik moest me echt focussen op deze race, om af te kunnen zien en te kunnen vechten. Dit is Romandië, dus het is belangrijk voor me om hier goed te zijn. Veel vertrouwen had ik er niet in, maar ik prentte mezelf in dat als ik er in Luik-Bastenaken-Luik nog bij kan zijn na 4.000 hoogtemeters geklommen te hebben, ik vandaag ook moest kunnen overleven. Ik vocht om in de groep te blijven, en dat draaide uiteindelijk beter uit dan ik dacht. En daar ben ik heel blij om.”

Ook de voorbije drie jaar won Albasini ritten in de Ronde van Romandië. In 2016 was dat de slotetappe in Genève, en dat leverde hem toen ook eindwinst op in het puntenklassement. In 2015 en 2014 was de ervaren Zwitser respectievelijk tweemaal en driemaal aan het feest in de rittenkoers in Franstalig Zwitserland.